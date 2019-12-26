Mersin Üniversitesinde "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mersin Üniversitesinde 'Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı' gerçekleştirildi - Son Dakika

Mersin Üniversitesinde "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" gerçekleştirildi

6 saat önce

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İslami İlimler Fakültesinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" düzenlendi.

Mersin Üniversitesinde

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İslami İlimler Fakültesinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Uğur Oral Kültür Merkezi'ndeki konferans öncesinde yaptığı konuşmada, İslami İlimler Fakültesinde önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Fakülteyi başarılı öğrencilerin tercih ettiğini dile getiren Çamsarı, "Yüzlerce, binlerce öğrencimizin olması amaç değil, toplamda 200 öğrenci olur ama şu an adı geçen köklü okullar gibi bizim de adımız geçer, kalitemizde seçkin bir yere ulaşırız. Bu vizyon gerektiriyor. Vizyon bu tür organizasyonlarla gelişecektir." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ise bu tür etkinliklerin oldukça önemli olduğunu belirterek, fakültenin 3. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve ney dinletisinin yapıldığı konferansta Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru öğrencilerle bir araya geldi.

Bayru, insan ruhunun ve gönlünün temiz tutulması gerektiğini söyledi.

"İnternette birçok sözün Mevlana'ya ait olduğu söyleniyor." diyen Bayru, "Rica ediyorum o sözlerin kaynağını iyi araştırın. Mesnevi'den ya da Divan-ı Kebir'den alındığı belirtilmemişse itibar etmeyin. İnsanlar kendilerine göre sözler bulup, yazıyorlar. Kul hakkına giriyorlar ne yazık ki." ifadesini kullandı.

Bayru, daha sonra Mevlana'nın Mesnevi'sinden bölümler okudu.

Mevlana Celaleddin Rumi, Mersin Üniversitesi, Rektör, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeyma Subaşı'dan aylar sonra gelen itiraf: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım
Müge Anlı'da cinayet şüphelisi Zeynep Ergül'ün kömürlüğünde kemikler bulundu Hamile eşinin internette arattığı şeyi görünce 9 yerinden bıçakladı

Son Dakika Haberleri
01:01 askeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika Haber
00:53 Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı - Son Dakika Haber
00:53 "Baba Parası" gala gösteriminde izleyiciyle buluştu - Son Dakika Haber
00:32 Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi - Son Dakika Haber
00:18 26 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 01:09:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Üniversitesinde "Hz. Mevlana'da Edeb Konferansı" gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]