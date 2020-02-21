Mersin Üniversitesinde 'Turizmde Kariyer Günleri' etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Üniversitesinde 'Turizmde Kariyer Günleri' etkinliği - Son Dakika

Mersin Üniversitesinde 'Turizmde Kariyer Günleri' etkinliği

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi, 10'uncu kez 'Turizmde Kariyer Günleri' etkinliği düzenledi.

Mersin Üniversitesinde 'Turizmde Kariyer Günleri' etkinliği, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi, 10'uncu kez 'Turizmde Kariyer Günleri' etkinliği düzenledi. Türkiye genelinden turizm işletmeleri ve otellerin temsilcileri, etkinlikte turizm öğrencileriyle iş olanakları ve stajı konuştu.


Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesinin geleneksel olarak 10'uncusunu düzenlediği 'Turizmde Kariyer Günleri' başladı. Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan etkinlikte, tüm yurttan turizm işletmeleri ve oteller, üst düzey yöneticileriyle fakülte öğrencilerine staj ve iş imkanı sunmak için bir araya geldi.


Turizmde Kariyer Günlerine, ülke çapında 40 işletme ve biri CEO olmak üzere 120 üst düzey katılımcıyla ilgi yoğun oldu. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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