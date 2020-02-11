Mersin Üniversitesinden 'koronavirüs' açıklaması - Son Dakika

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Mersin Üniversitesinden 'koronavirüs' açıklaması
6 saat önce
Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözlem altına alınan hastanın yapılan tetkik sonuçlarının negatif çıktığı belirtilerek, koronavirüs taşımadığının kesinlik kazandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gözlem altına alınan hastanın yapılan tetkik sonuçlarının negatif çıktığı belirtilerek, koronavirüs taşımadığının kesinlik kazandığı bildirildi.
Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 9 Şubat tarihinde yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran bir hastanın, tedbir amacıyla özel odaya alındığı ve tetkik sonuçlarının Ankara'ya gönderildiği hatırlatılarak, "Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır" denildi. - MERSİN
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