Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın tedbir amaçlı özel odaya alındığı ve yapılan tetkiklerinde hastanın koronavirüsü taşımadığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran bir hastamız, tedbir amacıyla özel odaya alınmış, tetkik sonuçları Ankara'ya gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır."

Mersin Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Kars'ta donan minibüs, altında ateş yakılırken alevlerin içinde kaldı Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Son dakika: Kremlin'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda

Son Dakika Haberleri
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:04:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Üniversitesinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]