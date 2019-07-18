Son Dakika Haberleri: MERSİN ÜNLÜ SANATÇI CASALİNİ TARSUS'A HAYRAN KALDI
Son Dakika Güncel Haber

MERSİN ÜNLÜ SANATÇI CASALİNİ TARSUS'A HAYRAN KALDI

2 saat önce

MERSİN'de, Tarsus Belediyesi'nin sosyal medya platformunda başlattığı 'Tarsus'u Tanıt' kampanyası kapsamında ilçeye gelen ünlü Pop Sanatçısı Zeynep Casalini, gezip gördüğü tarihi mekanlara hayran kaldı.

MERSİN'de, Tarsus Belediyesi'nin sosyal medya platformunda başlattığı 'Tarsus'u Tanıt' kampanyası kapsamında ilçeye gelen ünlü Pop Sanatçısı Zeynep Casalini, gezip gördüğü tarihi mekanlara hayran kaldı.
Tarsus Belediyesi, geçmişi 10 bin yıla dayanan ilçeyi tanıtmak amacıyla geçen haftalarda sosyal medyada 'Sevdiğin bir ünlüyü Tarsus'ta gezdirmeye ikna et!' kampanyasını başlattı. Belediyenin sosyal medya paylaşımını gören yüzlerce vatandaş, birçok sanatçı ve siyasetçiyi etiketledi. Kampanyaya Twitter'de karşılık veren ünlü pop sanatçısı Zeynep Casalini, ilçeye gelerek, tarihi ve kültürel mekanları gezdi. Ardından Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret eden Casalini, bu anlamlı kampanya için Bozdoğan'a teşekkür etti. Casalini, Çok güzel bir yere geldiği mi geç fark ettim. Tarsus adeta bir açık hava müzesi. Gezdiğim yerlerde kültürel dokuya, insanların sıcaklığına ve halkın misafirperverliklerine gerçekten hayran kaldım. Buraya geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum, en kısa zamanda tekrardan geleceğim dedi.
Zeynep Casalini'ye teşekkür eden Başkan Bozdoğan ise kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
MERSİN ÜNLÜ SANATÇI CASALİNİ TARSUS'A HAYRAN KALDI
Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manken Selda Car, hamileyken çekildiği çıplak fotoğrafını paylaştı Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur Güzel şarkıcı Miley Cyrus, twerk dansıyla takipçilerinin nefesini kesti Sanatçı Zuhal Olcay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 00:38:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MERSİN ÜNLÜ SANATÇI CASALİNİ TARSUS'A HAYRAN KALDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]