MERSİN Ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 107 yaşına girdi - Son Dakika

Ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 107 yaşına girdi

Mersin'deki evinde kızı Esin Çığ ile birlikte yaşayan ve 107 yaşına giren sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Çığ'ın evinin bahçesinde gerçekleşen kutlamada, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ekipleri müzik dinletisi sundu.

Kutlama için herkese teşekkür eden İlmiye Çığ, gençlere öğütlerde bulunmayı da ihmal etmedi. Gençlere "Çok okuyun, çok çalışınö diye öğütte bulunan İlmiye Çığ, "Gençler aydınlıktan ayrılmasınlar. Karanlığa katiyen bakmasınlar. Atatürk'ün yolundan ayrılmasınlar. Memleket için, geleceğiniz için, kendiniz için en doğru yol bu yoldur. Biz okurken tek amacımız bir an önce mezun olup ülkemize yardım etmekti. Çünkü o kadar geri kalmış bir ülkeydik ki. Bu kadar geri kalmış bir ülkenin 80 yılda bu hale gelmesi son derece büyük bir şey. Avrupa'nın 400 yılda yaptığını biz 80 yılda gerçekleştirdik. Bu çok önemli. Memleketimizin istikbali için çok ümitliyim" dedi.

"YAZILARIYLA HEPİMİZE ÖRNEK OLUYOR"

Çığ'ı yeni yaşında yalnız bırakmayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, "Muazzez İlmiye Çığ'ın 107'nci yaşını kutluyoruz. Mersin'de olmasından dolayı çok mutluyuz. Çok yiğit, çok cesur, birikimli bir hanımefendi. Gençlere çok önem veriyor. Bunu bugün bir kez daha dile getirdi. Yazılarıyla hepimize örnek oluyor" diye konuştu.

Ziyaretlerden dolayı mutluluğunu gizleyemeyen Çığ, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi.