Son Dakika Haberleri: MERSİN Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek
Son Dakika Güncel Haber

MERSİN Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek

9 dakika önce

Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecekMersin'de ilk kez kullanılan Uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile araç sürücülerinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı kısa sürede belirlenecek.

Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek
Mersin'de ilk kez kullanılan Uyuşturucu Test Cihazı (UTC) ile araç sürücülerinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı kısa sürede belirlenecek. Alınan ağız sıvısında uyuşturucu belirtisine rastlanan sürücüye 5 bin 167 TL paraca cezası kesilecek ve ehliyetine 5 yıl süre el konulacak.
UTC'nin test denetimleri kent merkezindeki İsmet İnönü Bulvarı Park Kavşağı'nda gerçekleştirildi. Kurulan denetim noktasında teste tabi tutulan sürücülerden alınan ağız içi sıvı örneği cihaza okutularak, kişilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Uygulama kapsamında denetlenen araç sürücülerinin testinde pozitif bulguya rastlanmazken, denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi.
Rutin alkol muayenesi sırasında, uyuşturucu kullanımının belirtileri olarak kabul edilen; talimatları anlamada güçlük çekme, tepkisizlik, sinirlilik, saldırganlık sergileyip, terleme, kaşıntı, gözlerde kızarıklık gibi durumlar gözlenen sürücüler UTC testine tabi tutulacak. Esrar, amfetamin, kokain, extacy gibi uyuşturucu maddelerin sonuçlarını gösteren cihazın pozitif rapor vermesi durumunda sürücülerin ehliyetine 5 yıl boyunca el konularak, 5 bin 167 TL idari para cezası kesilecek.
MERSİN Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:22 Kaynak: DHA
tl, mersin, uyuşturucu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti Ormanlık alanda kafatası ve çok sayıda kemik bulundu Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:31:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MERSİN Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]