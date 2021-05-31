Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Mamure Kalesi restorasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Anamur ilçesinde restorasyon çalışması devam eden Mamure Kalesi ve içindeki camide incelemede bulundu.

Deniz, Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Müdürü Murat Tülü ve Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, kaleyi ziyaret etti, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.