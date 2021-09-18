Mersin Valiliği, Erdoğan'ın ziyareti sırasında "Polislerin şarjörleri toplandı" iddialarını kabul etmedi - Son Dakika

Mersin valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin gezisi sırasında koruma ekipleri dışındaki polislerin şarjörlerinin toplandığını öne süren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e yanıt verdi.

"ŞARJÖRLERİ CEPLERİNDE BULUNUYORDU"

Valilikten yapılan açıklamada, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in polislerle ilgili olarak basına yaptığı açıklamanın tamamen yalan ve asılsız olduğu belirtilerek, "Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır. Bu uygulamayı çarpıtarak 'polislerin şarjörleri toplandı' şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir" denildi.