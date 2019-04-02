Son Dakika Haberleri: Mersin Valiliği, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Almaya Hak Kazandı

Mersin Valiliği, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Almaya Hak Kazandı

2 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Valiliği'nin, Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) 'TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi' almaya hak kazandığını açıkladı.

Mersin Valiliği, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Almaya Hak Kazandı, System.String[]
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Valiliği'nin, Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) 'TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi' almaya hak kazandığını açıkladı.

Vali Su, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet kalitesi ve standardını daha da yükseltmek amacıyla 2011 yılında TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya geçiren ve TSE'den Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan Mersin Valiliğinin, hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarını her geçen gün ivme kazandırarak devam ettirdiğini belirtti. Su, "28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında TSE tarafından denetlenen ve Kalite Yönetim Sistemini yerleşik şekilde uyguladığı tespit edilen Valiliğimiz, TS EN ISO 9001: 2015 versiyonu Kalite Yönetim Sistemi standardına geçişini tamamlamıştır. Tüm birimleriyle vatandaş memnuniyetini ön planda tutmakta olan Valiliğimiz, çalışanlarına sağladığı mutlu ve huzurlu çalışma ortamında kaliteli hizmeti vatandaşa zamanında sunma kararlılığına devam etmektedir" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: İHA

Ali ihsan, Türk Standartları Enstitüsü, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baraj Gölü Doldu, Köy Camisi Sular Altında Kaldı Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:51:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin Valiliği, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Almaya Hak Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]