Mersin Valiliği: KKTC'den gelenlerin kontrollerinin yapılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Valiliği: KKTC'den gelenlerin kontrollerinin yapılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

Mersin Valiliği: KKTC'den gelenlerin kontrollerinin yapılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

25 dakika önce

MERSİN Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen binlerce insanın sağlık kontrollerinin yapılmadan yurda giriş yaptığına dair iddiaları yalanladı.

Mersin Valiliği: KKTC'den gelenlerin kontrollerinin yapılmadığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor, System.String[]

MERSİN Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen binlerce insanın sağlık kontrollerinin yapılmadan yurda giriş yaptığına dair iddiaları yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen binlerce insanın sağlık kontrolleri yapılmadan yurda giriş yaptığı şeklinde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, valiliğimizce liman mülki idare amirlerimizin koordinesinde, sağlık birimlerimizce 24 saat esasına göre limanlarımıza gelen tüm yolcuların sağlık kontrolleri yapılarak, gerekli tüm sağlık tedbirleri uygulanmaktadır" denildi. Ayrıca söz konusu paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:39 Kaynak: DHA

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