Mersin Valiliğinden açıklama Açıklaması - Son Dakika

Mersin Valiliği, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, polis memurlarıyla ilgili açıklamalarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in polislerimizle ilgili olarak basına yaptığı açıklama tamamen yalan ve asılsızdır. Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre, polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak suretiyle kendileri bir uygulama yapmıştır. Bu uygulamayı çarpıtarak, 'Polislerin şarjörleri toplandı' şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir."