Son Dakika Haberleri: Mersin Valiliğinden bazı binalara tarih yazılmasına ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Mersin Valiliğinden bazı binalara tarih yazılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Mersin Valiliğinden bazı binalara tarih yazılmasına ilişkin açıklama

6 saat önce

Mersin Valiliği, kentte bazı binaların kapı zillerinin kenarına tarih yazılmasına ilişkin olayda, herhangi bir ideolojik boyutun olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Mersin Valiliğinden bazı binalara tarih yazılmasına ilişkin açıklama, System.String[]

Mersin Valiliği, kentte bazı binaların kapı zillerinin kenarına tarih yazılmasına ilişkin olayda, herhangi bir ideolojik boyutun olmadığının tespit edildiğini bildirdi.


Konuya ilişkin Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı binaların kapı zillerinin kenarına yazılan tarihlerle ilgili olarak bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde 'Mersin'de de Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği' şeklinde haberler yer aldığı hatırlatıldı.


Yapılan araştırmada, Alevi vatandaşlara yönelik herhangi bir işaretlemenin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Yeni Bir Umut Engelli ve Kimsesizler Lösemi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği İktisadi İşletmesi adına yardım toplayan Ö.U. isimli bir kadın tarafından tarihlerin yazıldığı tespit edilmiş, ilgili kadın da verdiği ifadede, gezdiği bölgeler ile girdiği bina ve daireleri karıştırmamak ve tekrar girmemek amacıyla küçük yazılarla zil butonlarının yanlarına tarih attığını beyan etmiştir. Şahısla ilgili gerekli adli işlem yapılmış, olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığı tespit edilmiştir" denildi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
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