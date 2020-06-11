Mersin Valiliğinden Cennet-Cehennem obruklarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Mersin Valiliğinden Cennet-Cehennem obruklarına ilişkin açıklama Açıklaması

Mersin Valiliği, Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansör ve seyir terasıyla ilgili ortaya konan karşıt fikirlerin, haksız ve yersiz olduğunu bildirdi.

Mersin Valiliğinden Cennet-Cehennem obruklarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Mersin Valiliği, Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansör ve seyir terasıyla ilgili ortaya konan karşıt fikirlerin, haksız ve yersiz olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ören yerlerindeki tüm çalışma ve projelerin, kişilerin şahsi görüşleri doğrultusunda değil, mevzuatın öngördüğü uzman kişilerden oluşan ve bu projeleri inceleyip onaylayan Kültür Varlıklarını Koruma Kurulları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonlarınca yerine getirildiği anımsatıldı.

Cennet-Cehennem obruklarında, seyir terası ve asansör de dahil olmak üzere tüm yapıların Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun onayladığı projeler çerçevesinde hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, "Bu konuyu istismar etmeye çalışan konunun uzmanı olmayan kişilerin, bu kurullardaki uzmanların görüşlerine de saygılı olmaları gerekmektedir. Kaldı ki mevcut yere yapılan asansör dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 13'üne tekabül eden engelli bireylerin de bu doğa harikası güzellikleri görmesini sağlayacağı gibi aynı zamanda engelsiz dünya oluşturma düşüncesinin de uygulamasını ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Asansör ve seyir terası projelerinin, bölgeye gelen turistler için de kolaylık oluşturacağı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan 450 merdiven basamağıyla inilen ve bu proje kapsamında aslına uygun şekilde restorasyonu yapılarak daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde Cennet Obruğu'na inmeyi sağlayan merdivenlerden tekrar çıkışın bu haliyle bile kolay olmadığı, bu çerçevede yaşlı insanların çıkmakta zorlandığı hatta rahatsızlandığı, bunun da buraya gelecek turistleri olumsuz etkilediği de bir gerçektir. Bu projelere karşı çıkanların aşağıda rahatsızlanan bir kişinin yukarıya nasıl çıkarılacağını veya engelli bireylerin burayı nasıl ziyaret edeceklerini de ifade etmeleri gerekmektedir. Yoksa kuru kuruya karşı çıkmak, herhangi bir bilimsel veri ortaya koymadan ve bu sorulara cevap vermeden eleştirmek hem bu onayları veren kuruldaki uzmanlara karşı haksızlık hem de yaşlı ve engellilerimize karşı duyarsızlıktır. Yapılan projeyle ilgili bazı şahısların ortaya koyduğu karşıt fikirler haksız ve yersizdir."

Silifke, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Valiliğinden Cennet-Cehennem obruklarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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