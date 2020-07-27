Mersin Valiliğinden güncelleme: "Kazada 4 askerimiz şehit olmuştur" - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Valiliği, bu sabah Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazadaki şehit sayısını güncelledi. Valilikten yapılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerin şehit olduğu bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, kazadaki şehit sayısında düzeltme yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi. - MERSİN