Mersin Valiliğinden milletvekilinin aracının durdurulmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Mersin Valiliğinden, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yapılan açıklamada, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polis memurları hakkında, yasal mevzuatın dışına çıktıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının durdurulması olayıyla ilgili olarak, CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, olayın tamamen çarpıtıldığı kaydedildi.

Bahse konu olayda Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulduğu ifade edilen açıklamada, "Karayolları trafik kanununun 71. maddesi 'g' bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği, ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş ancak mesele il emniyet müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken, eğer tespit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki; görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - MERSİN