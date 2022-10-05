Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
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Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

05.10.2022 14:36
Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu yıl başvuruda bulunan 7 bin 690 öğrencinin tamamının yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu yıl başvuruda bulunan 7 bin 690 öğrencinin tamamının yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Pehlivan, Yenişehir ilçesi Çiftlikköyü Mahallesi'ndeki Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Mersin'de Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı 15 öğrenci yurdunda toplam 12 bin 953 yatak kapasitesinin bulunduğunu belirten Pehlivan, yurtlarda öğrencilere sağlanan imkanların artırıldığını söyledi.

Öğrenci yurtlarında herhangi bir sıkıntının bulunmadığını aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Mersin'de bu yıl itibarıyla yurtlarda kalmak için başvuran bütün öğrencilerimizin barınma ihtiyacı karşılanmıştır. Geçtiğimiz yıl 8 öğrenci yurdu vardı. Geçen yıl 8 yurdumuzda 6 bin 593 öğrencimizi barındırabilmiştik. Bu yıl hummalı çalışma sonucunda 7 yurdumuz daha oldu. Bunun 5'i kiralama yöntemiyle, biri tamir, tadilat, bakım ve onarım yapmak, birini de tahsis yöntemiyle öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Geçen sene 6 bin 593 kapasite bu yıl 12 bin 953 oldu. Yaklaşık 13 bin rakamına çıkardık. Bu da yüzde 100'ün üzerinde bir kapasite artışı anlamına geliyor. Bu yıl yurt başvurusunda bulunan 4 bin 217 kız öğrencimiz, 3 bin 473 erkek öğrencimiz olmak üzere toplamda 7 bin 690 öğrencimizin tamamını yurtlara yerleştirdik."

Pehlivan, yeni dönem öncesinde mevcut yurtlarda da gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Öğrencilere yönelik hizmetlerinin devam edeceğini anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz dünümüzün olduğu gibi bugünümüzün ve yarınlarımızın güvencesi, teminatıdır. O yüzden gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri, gerek okullarında en iyi eğitimi almaları gerek barınmada en uygun şartlarda barınmaları devletimiz, hükümetimiz ve bakanlığımız ve ilgili birimler için büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirmek için gece gündüz takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve bakanlığımızın bütün birimlerine teşekkür ediyorum."

Pehlivan, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile yurtta yapımına devam edilen bazı sosyal tesislerde incelemede bulundu.

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Kaynak: AA

Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir, gençlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de 7 bin 690 öğrenci yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
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