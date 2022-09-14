Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatını inceledi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasında inceleme yaptı.

Valiliğin açıklamasına göre Pehlivan, havalimanın inşaat sahasına yaptığı ziyarette yüklenici firma yetkilileri ve diğer ilgililerden projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.

Pehlivan, terminal binası, yolcu terminali, katlı otopark ve ilave tesislerde devam eden çalışmaları da inceledi.

İncelemesinde Vali Pehlivan'a, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de eşlik etti.