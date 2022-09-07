Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan "(Orman yangını) Henüz kontrol altına aldık diyemiyoruz" - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan "(Orman yangını) Henüz kontrol altına aldık diyemiyoruz"

07.09.2022 16:25
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan "(Orman yangını) Henüz kontrol altına aldık diyemiyoruz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan orman yangını açıklaması 110 mahallede 450 vatandaşımızı tahliye ettik 18 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan orman yangını açıklaması

110 mahallede 450 vatandaşımızı tahliye ettik

18 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor

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Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan '(Orman yangını) Henüz kontrol altına aldık diyemiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan "(Orman yangını) Henüz kontrol altına aldık diyemiyoruz" - Son Dakika
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