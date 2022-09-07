Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan orman yangını açıklaması
110 mahallede 450 vatandaşımızı tahliye ettik
18 helikopter, 6 uçakla yangına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA
Ali Hamza Pehlivan, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan '(Orman yangını) Henüz kontrol altına aldık diyemiyoruz' - Son Dakika
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