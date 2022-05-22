Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan limon topladı, bal hasadı yaptı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ziyaret ettiği çiftçi ailesinin bahçesinden limon topladı, bal hasadına eşlik etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şırnak Valiliğinden Mersin Valiliğine atanan Pehlivan, kenti tanımak ve vatandaşlarla buluşmak için ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile Mezitli Esenbağlar Mahallesi'nde limon yetiştiriciliği, arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan Kurt ailesine ziyarette bulundu.

Bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Pehlivan, aileye ait narenciye bahçesinden limon topladı. Pehlivan, ziyaretinde, sacın başına geçerek gözleme de pişirdi.

Kurt ailesinin bal hasadına da eşlik eden Pehlivan, maske giyerek kovanları çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, çiftçiliğin çok meşakkatli ve kıymetli bir meslek olduğunu belirtti.

Çiftçilere her zaman destek verdiklerini kaydeden Pehlivan, "Çiftçilerimiz, milletimizin beslenme gibi en önemli yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için el emeği ve alın teriyle çalışan, tohumu toprakla buluşturan emektarlarımızdır. Bizler de devletimizin teşviklerini, sunduğu imkanları tarımsal projeler ve desteklerle çiftçilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Ali Kurt da Vali Pehlivan'a ziyareti dolasıyla teşekkür etti.

Vali Pehlivan'a ziyaretinde, Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya da eşlik etti.