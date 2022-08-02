Mersin Valisi Pehlivan, çalışma yapılan öğrenci yurtlarını inceledi - Son Dakika
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Mersin Valisi Pehlivan, çalışma yapılan öğrenci yurtlarını inceledi

02.08.2022 12:47
Mersin Valisi Pehlivan, çalışma yapılan öğrenci yurtlarını inceledi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapımı ve onarımı süren öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapımı ve onarımı süren öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün açıklamasına göre, Vali Pehlivan, yenileme çalışmasının yapıldığı Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki yaklaşık 1000 kişilik yurdu ziyaret etti.

Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde inşaatı süren 2 bin 500 kişilik öğrenci yurdunda da incelemede bulunan Pehlivan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir'den bilgi aldı.

Vali Pehlivan, gençlere sunulan her çalışmanın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalar tamamlandığında üniversite eğitimleri için ilimizi tercih eden öğrencilerimizin, modern hale dönüştürülen yurtlarımızda kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz, gençlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Valisi Pehlivan, çalışma yapılan öğrenci yurtlarını inceledi - Son Dakika

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