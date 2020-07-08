Mersin Valisi Ali İhsan Su, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti - Son Dakika

Ziyaret sonunda Firik, Vali Su'ya AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi verdi.

Bölge Müdürü Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Vali Su'ya bilgi verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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