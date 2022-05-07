Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

07.05.2022 10:08
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Su, mesajında, annelerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirtti.

Anneler Günü'nü kutlayan Su, şunları kaydetti:

"Binbir fedakarlık ve zahmetle bizleri dünyaya getirerek hayatımızı varlıkları ile anlamlandıran, bizler için her şartta ve her zaman birer şefkat, sevgi ve merhamet abidesi olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü içtenlikle tebrik ediyorum. Bu duygularla, karşılıksız sevginin, derin saygının, eşsiz fedakarlığın, engin merhametin ve sabrın şefkat dolu yüreklerinde buluştuğu tüm annelerimize haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimizin bilinciyle sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

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Anneler Günü, Ali İhsan Su, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


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