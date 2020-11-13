Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan Tarsus'a ziyaret - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Su, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) düzenlenen toplantıya başkanlık yaptı.
Toplantının ardından yapımına başlanan yeni kaymakamlık binası inşaatında incelemelerde bulunan Su, hazırlıklarında sona gelinen Tarsus Müzesini de gezdi.
Su'ya ziyaretlerinde Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da eşlik etti.
- Kaynak: AA
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