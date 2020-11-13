Mersin Valisi Ali İhsan Su'dan Tarsus'a ziyaret - Son Dakika

Su'ya ziyaretlerinde Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu da eşlik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Su, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) düzenlenen toplantıya başkanlık yaptı.

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