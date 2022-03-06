Mersin Valisi Ali İhsan Su, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali İhsan Su, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

06.03.2022 13:36
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Kadınlar Günü" olarak ilan edilen 8 Mart'ın, her insanın eşit ve özgür doğduğunun, herkesin insan haklarından ve temel özgürlüklerden hiçbir ayrım gözetilmeksizin fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanması gerektiğinin ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemez olduğunun sembolü haline gelen özel bir gün olduğunu belirtti.

Sosyal hayatın temel dinamiği olan kadınlara daima derin bir saygı duyduklarını ifade eden Su, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın, bilgi, birikim ve emekleriyle sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatın, özellikle de çalışma hayatının içerisinde herhangi bir ayrıma maruz kalmadan etkin bir şekilde yer almasını ülkemizin hızla kalkınması ve gelişmesinin en önemli itici gücü görmekteyiz. Bu doğrultuda, kalkınmamızın ve gelişmemizin anahtarı olarak gördüğümüz kadınlarımızın önlerindeki engellerin ortadan kaldırılmasında, karşılaştıkları zorlukların aşılmasında kamu, yerel yönetim, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle el ele vererek yoğun çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Valisi Ali İhsan Su, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


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