Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Su, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istedi.
Salgına karşı alınan tedbirlere uyulması gerektiğine işaret eden Su, şunları kaydetti:
"Ev ziyaretlerimizi ve evimize ziyaretçi kabullerini bu süre zarfında erteleyelim. Önce kendi sağlığımız sonra hepimizin sağlığı için."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin Valisi Ali İhsan Su, vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı uyardı - Son Dakika