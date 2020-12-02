Mersin Valisi Ali İhsan Su, vatandaşları Kovid-19 salgınına karşı uyardı - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Su, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını istedi.

Salgına karşı alınan tedbirlere uyulması gerektiğine işaret eden Su, şunları kaydetti:

"Ev ziyaretlerimizi ve evimize ziyaretçi kabullerini bu süre zarfında erteleyelim. Önce kendi sağlığımız sonra hepimizin sağlığı için."