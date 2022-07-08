Mersin Valisi Pehlivan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Mersin Valisi Pehlivan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu

08.07.2022 09:27
Mersin Valisi Pehlivan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Anamur ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Anamur ilçesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaymakam Bilal Bozdemir'i ve Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ı makamında ziyaret eden Pehlivan, daha sonra belediye meclis salonunda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Garnizon Komutanı Albay Taner Tükeli ile bir araya gelen Pehlivan, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu'nu ziyaret etti.

İlçede esnaf ziyaretinde de bulunan Pehlivan, şehit Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un ailesine ziyarette bulundu.

Vali Pehlivan, Anemurium Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarını inceledi, ardından Mamure Kalesi'ni ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Valisi Pehlivan, Anamur'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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