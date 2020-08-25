Mersin Valisi Su, heyelan nedeniyle kapanan Silifke-Mut yolunu inceledi - Son Dakika

Mersin Valisi Su, heyelan nedeniyle kapanan Silifke-Mut yolunu inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, heyelan nedeniyle kapanan Silifke-Mut kara yolunda incelemelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, heyelan nedeniyle kapanan Silifke- Mut kara yolunda incelemelerde bulundu. Vali Su, beraberinde Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunokile birlikte bir süre önce heyelan nedeniyle kapanan yolda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Su, yolun en kısa sürede yeniden trafiğe açılması için ekiplerin gerekli çalışmayı yaptığını belirtti. Vali Su, heyelan nedeniyle kapanan yola alternatif olarak belediye tarafından Ekşiler Mahallesinde geçici bir yol açıldığını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 13:01

Kaynak: AA

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