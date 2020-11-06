Mersin Valisi Su, Mezitli Hükümet Konağında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli'de yapımı devam eden Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Su'ya Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Mezitli İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz eşlik etti.

Vali Su, yıl sonuna kadar tamamlanması planan Hükünet Konağındaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Su ve beraberindekiler, daha sonra Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.