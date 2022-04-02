MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI - Son Dakika
Üye Girişi

MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI

02.04.2022 13:07

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kadın davulcular, vatandaşları sahura ritim ve manileri ile uyandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kadın davulcular, vatandaşları sahura ritim ve manileri ile uyandı.

Erdemli Belediyesi'nin başlattığı ve gönüllü kadınlardan kurulan kadın ritim gurubu üyeleri, Ramazan ayına farklı bir renk katmak için harekete geçti. Kadın ritim gurubunun üyeleri Ramazan ayına, Kültür İşleri Müdürlüğü'nce verilen eğitimle hazırlandı. Son hazırlıkları yapan kadın ritim gurubu, Ramazan'ın ilk gününde sokağa çıkıp davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı. Zaman zaman ritim tutum maniler söyleyen kadınlar, vatandaşlardan da destek gördü. Belediye Zabıta Müdürü Esra Özcan da ekibiyle birlikte kadın davulculara eşlik edip güvenliklerini sağladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye olarak farklı etkinliklere imza atmanın gururunu yaşadığını söyledi. Kadın olarak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade eden kadınlar bu çalışmalardan oldukça memnun. (DHA)

MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI
MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI
MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI

YORUMLAR
500
ERDEMLİ'DE SAHİLİNE VURAN ÖLÜ DENİZANALARI TEMİZLENİYOR ERDEMLİ'DE SAHİLİNE VURAN ÖLÜ DENİZANALARI TEMİZLENİYOR Erdemli'de halk müziği konseri verildi Erdemli'de halk müziği konseri verildi

Erdemli Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI - Son Dakika


Son Dakika
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
13:04 Putin'in serveti ortaya saçıldı! Servetinde yok yok: Jetler, villalar, lüks arabalar, paha biçilmez saatler, altın kaplama tuvaletler...
13:01 İki genç oyuncu da Beşiktaş yolcusu: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan büyük ihtimalle gelecek yıl siyah beyazlı formayı giyecek
12:37 Eski eşi karısının soyadını alınca, oğlunun soyadı da değişmişti: Hemşire anne azmetti ve oğluna kendi soyadını verdi
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 13:15:28. #1.11#
SON DAKİKA: MERSİN VATANDAŞLARI SAHURA KADIN DAVULCULAR MANİLERLE KALDIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement