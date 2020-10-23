Mersin ve Adana Ar-Ge harcamalarında 9'uncu sırada

Ge harcamalarında Mersin ve Adana'nın oluşturduğu TR62 Bölgesi de hatırı sayılır bir paya sahip. Mersin ve Adana, 2019 yılında Ar-Ge harcamalarında yüzde 1,6 ile 9'uncu sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, bir açıklama yaparak, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2019 sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamaya göre, gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon TL artarak 45 milyar 954 milyon TL'ye yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzeye göre 2019 yılında yapılan Ar-Ge harcamaları bakımından Mersin ve Adana'nın oluşturduğu TR62 Bölgesi, Türkiye genelinde yapılan toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 1,6'sı ile 9'uncu sırada yer aldı.

Ar-Ge personel sayısına göre ise Mersin ve Adana, toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 2,4'ü ile 10'uncu oldu. - MERSİN