Mersin ve Adana çevresi için sağanak uyarısı - Son Dakika

Mersin'in doğusu ve Adana'nın iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saat boyunca söz konusu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel şekilde kuvvetli (10-35 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.