Mersin ve Adana'da 6-7 Ocak'ta 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin ve Adana'da 6-7 Ocak'ta 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor - Son Dakika

Mersin ve Adana'da 6-7 Ocak'ta 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin, Adana ve Antalya'nın doğusunda, 6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günleri, şiddetli, yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Mersin ve Adana'da 6-7 Ocak'ta 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin, Adana ve Antalya'nın doğusunda, 6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günleri, şiddetli, yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 5 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, pazartesi ve salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.


Mersin ve Adana'da aşırı yağış uyarısı


6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da ise şiddetli, yer yer metrekareye 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış olacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın; pazartesi ve salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor.


Meteorolojik uyarıda, pazartesi ve salı günleri beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Vatandaşlar, aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - MERSİN

Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek

Son Dakika Haberleri
22:38 Muğla merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
22:38 Boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü - Son Dakika
22:37 Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü - Son Dakika
22:32 Libya'nın başkentinde Türkiye'nin tezkere kararı kutlandı - Son Dakika
22:30 Burdur'da, Afganlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 22:37:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin ve Adana'da 6-7 Ocak'ta 100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]