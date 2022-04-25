Mersin ve Adana'da denizlerde yasa dışı avlanan 2 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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Mersin ve Adana'da denizlerde yasa dışı avlanan 2 kişiye para cezası verildi

25.04.2022 16:18
Mersin ve Adana'da denizlerde yasa dışı avlanan 2 kişiye para cezası verildi

Mersin ve Adana'da, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 4 bin 456 lira ceza uygulandı.

Mersin ve Adana'da, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 4 bin 456 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Mersin açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. Bir özel teknede yapılan kontrollerde, av aracı bulundurduğu tespit edilen kişiye 3 bin 714 lira ceza kesildi.

Adana'nın Karataş ilçesindeki denetimlerde, yasa dışı olarak amatör avcılık yaptığı belirlenen balıkçıya 742 lira ceza verildi.

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Sahil Güvenlik, Mersin, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin ve Adana'da denizlerde yasa dışı avlanan 2 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin ve Adana'da denizlerde yasa dışı avlanan 2 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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