Mersin ve Adana'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Mersin ve Adana'da kar yağışı etkili oluyor

17.02.2021 17:13
Mersin ve Adana'da kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Mersin ve Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Mersin ve Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Toroslar, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezini Toros Dağları'nın eteklerindeki yaylalara bağlayan yollarda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde iş makineleriyle yol açma çalışması yapıyor.

Ekiplerin, 35 kilometrelik kar temizliği yaptığı yollarda tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kar nedeniyle beyaza bürünen bölgelerde soğuk hava etkisini gösteriyor.

Tufanbeyli'de 29 mahallede yol açma çalışması

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar yağışı dolayısıyla 29 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde, kara yolları ve belediye ekiplerince başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilen ilçede, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Toros Dağları, Mersin, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin ve Adana'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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