Mersin ve Adana'da "torbacı" operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin ve Adana'da 'torbacı' operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Mersin ve Adana'da "torbacı" operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

Mersin ve Adana'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Mersin ve Adana'da

Mersin ve Adana'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 3 ay süren takibi sonucu Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 10 cep telefonu ve sim kart, kırmızı reçeteyle satılan 7 hap ile bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.

Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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