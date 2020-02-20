Mersin ve Adana'da yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin ve Adana'da yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

Mersin ve Adana'da yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Mersin ve Adana'da yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.


Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin, bu sabahtan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ve batı bölgelerinde başlayan yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine girdiği bildirildi. Yağışların yarın da Akdeniz Bölgesinde etkili olacağı kaydedilen açıklamaya göre, Akdeniz'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar, bu gece saatleri ile yarın öğle saatleri arasında Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olacak.


Yağışların, yarın öğle saatleri ile gece saatleri arasında ise Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer metrekareye 75 kilogram yağış düşeceği tahmin edilirken, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - MERSİN

Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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