Mersin ve Adana 'da, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 balıkçıya 8 bin 170 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

Mersin, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin ve Adana'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 8 bin 170 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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