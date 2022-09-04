Mersin ve Adana'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya para cezası

Mersin ve Adana 'da, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen 3 balıkçıya 8 bin 913 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Mersin, Adana, su, Güncel, Son Dakika

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