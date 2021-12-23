DEAŞ Operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yaklaşan yılbaşı öncesi eylem hazırlığı içerisinde bulunan 6 kişiyi tespit etti.

Bunun üzerine Mersin ve Adana'da belirlenen 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürüyor.