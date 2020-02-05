Mersin ve Adana için kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin ve Adana için kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Mersin ve Adana için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

7 saat önce

Mersin ve Adana'nın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına gireceği bildirildi.

Mersin ve Adana için kuvvetli sağanak yağış uyarısı, System.String[]

Mersin ve Adana'nın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına gireceği bildirildi.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Mersin ve Adana'da, bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın gece saatlerine kadar Mersin il merkezi ve kıyı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde ve Adana'nın kuzey ilçelerinde yer yer aşırı şiddetli olacağı, metrekareye ise 50-100 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.


Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi. Ayrıca yağışların bin 400 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. - MERSİN

Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
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