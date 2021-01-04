Mersin ve Adana'nın enflasyonu ülke enflasyonunu geçti: Yüzde 15,07 - Son Dakika

Mersin ve Adana'nın enflasyonu ülke enflasyonunu geçti: Yüzde 15,07

04.01.2021 13:35
Mersin ve Adana'nın enflasyonu ülke enflasyonunu geçti: Yüzde 15,07, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın enflasyonu, ülke enflasyonunu geçti.

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın enflasyonu, ülke enflasyonunu geçti. TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin aralık ayı enflasyonu yüzde 14,60 olurken, Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 Bölgesinin enflasyonu ise yüzde 15,07 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, bir açıklama yaparak, aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Açıklamada, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2020 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana'nın enflasyonu yüzde 15,07

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesinin aralık ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Açıklamaya göre, Mersin ve Adana'da TÜFE'de 2020 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,27 oranında artış oldu.

Beyaz lahana zam şampiyonu

Öte yandan, Türkiye genelinde TÜFE'de aylık olarak fiyatı en yüksek artış gösteren ürün yüzde 47,92 değişim oranı ile patlıcan olurken, Mersin ve Adana'da ise aralık ayının zam şampiyonu yüzde 20,98 ile beyaz lahana oldu.

Türkiye genelinde TÜFE'de aylık en fazla düşüş gösteren ürün yüzde 13,09 değişim oranı ile portakal olurken, TR62 Bölgesinde de aylık olarak en fazla düşüş gösteren ürün yüzde 15,25 ile portakal oldu. - MERSİN

Mersin ve Adana'nın enflasyonu ülke enflasyonunu geçti: Yüzde 15,07

Türkiye, Mersin, Aralık, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin ve Adana'nın enflasyonu ülke enflasyonunu geçti: Yüzde 15,07 - Son Dakika Ekonomi


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