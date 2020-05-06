Mersin ve Adana'nın nisan ayı enflasyonu yüzde 12,49 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mersin ve Adana'nın nisan ayı enflasyonu yüzde 12,49 - Son Dakika Ekonomi

Mersin ve Adana'nın nisan ayı enflasyonu yüzde 12,49

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin ve Adana'nın nisan ayı enflasyonunun, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,60 oranında artarak yüzde 12,49 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Mersin ve Adana'nın nisan ayı enflasyonu yüzde 12,49, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin ve Adana'nın nisan ayı enflasyonunun, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,60 oranında artarak yüzde 12,49 olarak gerçekleştiğini bildirdi.


TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayı sonuçları, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Bölgesi açısından değerlendirildi.


Mersin ve Adana'da nisan ayı enflasyonu yüzde 12,49 oldu


Açıklamaya göre; Mersin ve Adana bölgesinde TÜFE'de 2020 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,60, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,60 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,44 oranında artış gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı enflasyonu yüzde 12,49 oldu.


Enflasyon şampiyonu Mersin ve Adana'da da sarımsak oldu


Mersin ve Adana bölgesinde nisan ayında TÜFE'de en yüksek artış gösteren ürün Türkiye genelinde olduğu gibi sarımsak oldu. Mersin ve Adana'da sarımsağın fiyatı, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 50,3 oranında arttı. TR62 bölgesinde nisanda bir önceki aya göre fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 42,01 ile patlıcan oldu. - MERSİN

Türkiye İstatistik Kurumu, Mersin, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:06 Kaynak: İHA


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