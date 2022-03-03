Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67 - Son Dakika

Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu, yüzde 54,44 olan Türkiye geneli enflasyonu aşarak yüzde 56,67 düzeyinde gerçekleşti. İki kentte karnabaharın fiyatı yaklaşık yüzde 94 artarak şubat ayının zam şampiyonu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleştiği bildirildi.

MERSİN VE ADANA'NIN ŞUBAT ENFLASYONU YÜZDE 56,67

Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi şubat ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Açıklamaya göre, Mersin ve Adana'da TÜFE'de şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,19 oranında artış oldu.

MERSİN VE ADANA'DA KARNABAHARIN FİYATI TAVAN YAPTI

Öte yandan, iki kentte karnabaharın fiyatı şubatta tavan yaptı. Türkiye genelinde TÜFE'de şubat ayında yüzde 88,51 ile fiyatı en fazla artan ürün karnabahar, Mersin ve Adana'da da zam şampiyonu oldu. Karnabaharın iki kentteki fiyat artışı Türkiye genelini de geçerek yüzde 93,50 olarak gerçekleşti.

Mersin ve Adana'da şubatta fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 13,11 değişim oranıyla erkek kabanı oldu.

(İHA)