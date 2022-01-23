Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor - Son Dakika

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Mersin ve Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Tarsus ilçesinde, yoğun kar nedeniyle dün trafiğe kapatılan eski Ankara kara yolunun Çamalan Mahallesi Alman Mezarlığı mevkisinde çalışmalar sürüyor. Ulaşıma yeniden açılan kara yolunda geçişler kontrollü sağlanıyor.

Adana- Pozantı Otoyolu'nda etkisini sürdüren kar nedeniyle Tarsus ilçesinin Damlama ve Gülek mevkilerinde de ulaşım güçlükle yapılabiliyor.

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgedeki trafik ekipleri, araçlarında kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücüler ile ağır tonajlı araçların, Karaman yönüne geçişine izin vermiyor. Bu araçlar Yapıntı Mahallesi girişindeki dinlenme tesisinde bekletiliyor.

Çamlıyayla'da kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı

Çamlıyayla ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sağlanamıyor.

Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, AA muhabirine, dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlçede kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığını belirten Tepebağlı, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

Tepebağlı, ulaşıma kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldığını, bazı mahallerdeki besicilerin hayvanlarına yem ulaştıramadığını kaydetti.

Erdemli ilçesinde de kar nedeniyle bazı mahallerde elektrik hatları kopup, direkler devrildi. Küstüllü Mahallesi'nde iki ağılın çatısının çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

Aladağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı ilçede, bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, uzun zamandır böyle bir kar yağışı görmediklerini belirterek, "İlçe genelinde 20 iş makinesiyle yolları gece gündüz demeden açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Aladağ-Adana kara yoluna zincirsiz araçların yola devam etmelerine güvenlik güçlerimiz izin vermiyor. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.