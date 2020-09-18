Mersin ve Adana, yoksullukta 2'nci sırada - Son Dakika

Mersin ve Adana, yoksullukta 2'nci sırada

MERSİN (İHA) – TÜİK'in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2019 yılı sonuçlarına göre, TR62 Bölgesi olarak belirlenen Mersin ve Adana, yoksulluk oranında 2'nci sırada yer aldı.

Mersin ve Adana, yoksullukta 2'nci sırada, System.String[]

MERSİN (İHA) – TÜİK'in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2019 yılı sonuçlarına göre, TR62 Bölgesi olarak belirlenen Mersin ve Adana, yoksulluk oranında 2'nci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2019 yılı sonuçları değerlendirildi.

Gelir artmasına karşın, Türkiye ortalamasının altında kaldı

Açıklamada, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2019 yılı sonuçlarına göre, Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 Bölgesinde, 2018 yılında 23 bin 303 TL olan ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin yüzde 12,7 oranında artarak 26 bin 265 TL' ye yükseldiği bildirildi. Açıklamaya göre, fert geliri yükselmesine karşın, Mersin ve Adana bölgesi, bu gelir miktarı ile Türkiye ortalaması olan 28 bin 522 TL'nin altında kaldı ve 26 bölge arasında 12'nci sırada yer aldı.

Yoksullukta 2'nci sırada

Her İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırı ise TR62 (Adana, Mersin) Bölgesinde 10 bin 95 TL olarak hesaplandı. Bu sınıra göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranı, Mersin ve Adana bölgesinde 2018 yılında yüzde 12,7 iken, 2019 yılında yüzde 14 olarak hesaplandı. Mersin ve Adana, bu oranla yoksullukta 26 bölge arasında 2'nci sırada yer alarak, en yüksek yoksulluk oranına sahip iller arasına yerleşti.

Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge, yüzde 15 ile TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop) Bölgesi olurken, en düşük olduğu bölge ise yüzde 4,6 ile TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Bölgesi olmuştur.

Mersin ve Adana bölgesi gelir eşitsizliğinde 4'üncü

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, 2019 yılında toplumun gelirden en fazla pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 20'sinin elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı, Türkiye'de 7,4 iken, TR62 (Adana, Mersin) Bölgesinde 6,6 ile gelir eşitsizliği bakımından 4'üncü sırada yer aldı.

Gelir eşitsizliğinin (P80/P20 oranı) en yüksek olduğu bölge 7,8 ile TR10 (İstanbul) Bölgesi olurken, bu değerin en düşük olduğu bölge 4,2 ile TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın) Bölgesi oldu. - MERSİN

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Mersin, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin ve Adana, yoksullukta 2'nci sırada - Son Dakika Ekonomi

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