Mersin ve Ankara'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin ve Ankara'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapan ve fuhuş için yer temin ettiği ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınlar M.S. ve K.E.B. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 7 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Z.L, L.Ç, F.T, O.E. ve E.E. tutuklandı, M.D. ile E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.