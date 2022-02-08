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Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı

08.02.2022 10:51

Son dakika haberler... Mersin ve Gaziantep'te, terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Mersin ve Gaziantep'te, terör örgütü YPG/ PKK üyesi oldukları ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada terör örgütüne üye oldukları ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital malzemeler ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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Gaziantep, Mersin, Terör, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika


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