Mersin ve Gaziantep'te, terör örgütü YPG/ PKK üyesi oldukları ve bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada terör örgütüne üye oldukları ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital malzemeler ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.