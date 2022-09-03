Doğu Akdeniz'de mavi sularla buluşacak balıkçılar gün sayıyor - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de mavi sularla buluşacak balıkçılar gün sayıyor

03.09.2022 12:04
Doğu Akdeniz'de mavi sularla buluşacak balıkçılar gün sayıyor

Mersin ve Hatay'da balıkçılar, Akdeniz'de av yasağının sona ereceği 15 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

MUSTAFA ÜNAL UYSAL/CEM GENCO - Mersin ve Hatay'da balıkçılar, Akdeniz'de av yasağının sona ereceği 15 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Sezonun kapanmasının ardından denize hasret kalan balıkçılar, bir yandan teknelerinde bakım, boya ve yenileme işlemlerini sürdürürken bir yandan da ağlarını tamir ediyor.

Av sezonunun başlaması için gün sayan balıkçılar, bu yıl bereketli bir dönem geçirmeyi umut ediyor.

"Balık fiyatları çok uygun olacak"

Mersin Denizciler ve Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat, AA muhabirine, Akdeniz'de hava sıcaklığı nedeniyle av yasağının 15 Eylül'de sona ereceğini hatırlattı.

Balıkçıların yeni sezon hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Polat, "Balıkçılarımız 'Vira bismillah' deyip 15 Eylül'de denize açılacak. 4 ay denize hasrettiler. Eylül, ekim, kasım ve aralık, balığın bol olduğu aylardır. Balık fiyatları çok uygun olacak. Vatandaşlarımız bu ayları değerlendirsin. Her sezon olduğu gibi verimli bir sezon bekliyoruz. Umutluyuz, av yasağı sonrasında bolluk ve bereket vardır." dedi.

Balıkçılardan Ramazan Kaya da hazırlıklara son sürat devam ettiklerini ve sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Balıkçı İbrahim Polat ise baba mesleği balıkçılığı gururla sürdürdüğünü anlattı.

Bereketli bir av sezonu beklediklerini ifade eden Polat, "Ağlarımızı elden geçirdik. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Heyecanla sezonun açılmasını bekliyoruz. Güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Murat Gürsoy, yoğun bir tempoda "Vira bismillah" demek için gün saydıklarını söyledi.

Hatay'da kaptan Mithat Eren, 15 Eylül'de rızklarını aramak için denize açılacaklarını belirtti.

"Allah'tan temennimiz bol balık olması"

Eren Süleyman da tekneleri ve ağları sezona hazır hale getirmek için çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğünü anlatarak, "Yeni sezonda Allah'tan temennimiz bol balık olması ve insanlara ucuz balık yedirmek. Umutluyuz, inşallah istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.

Necdet Kara ise uzun süreden beri balıkçılıkla uğraştığını, tuttukları balıkları Ankara ve İzmir'e gönderdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Hatay, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de mavi sularla buluşacak balıkçılar gün sayıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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