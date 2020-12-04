Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Caddenin tüm girişlerinde görevlendirilen polis ekipleri, 'HES' kodu sorgusunun ardından caddeye girişlere izin verdi.

Öte yandan kentin en işlek noktalarından Saray Caddesi ve Tarihi Uzun Çarşı'da HES kodu uygulamasına geçildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve iş yerlerinde denetim yaptı.

Hatay 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

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